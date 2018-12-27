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10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة، فستحتاج إلى اختيار طعامك بحكمة وتضمين نظامك الغذائي بعض الأطعمة الهامة.



ففي سن الخمسين لن يكون جسمك قادرا على معالجة الوجبات السرعة مثلا، كما كان يفعل في سن العشرين. لذا، نستعرض هنا 10 أطعمة مفيدة جدا لمن هم في سن الخمسين، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".


التفاح


نعلم جميعا أن تفاحة يوميا تجنبك زيارة الطبيب، فالتفاح يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكولسترول. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.


الجزر


يمكن للجزر أن يلعب دورا كبيرا في العناية بالبشرة والبصر وصحة الفم وتنظيم الكوليسترول وضغط الدم، وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقوي جهاز المناعة ويساعد في الهضم، وصولا للوقاية من السرطان.


الشمندر


يمكنك أكله قطعا أو شربه عصيرا، فهو مصدر كبير للفيتامينات A وC، ويحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد، وكذلك حمض الفوليك والألياف.


المكسرات


في سن الخمسين عليك أن تنسى الشيبس والبسكويت، وتستعيض عنها بالجوز أو اللوز أو البندق أو الفول السوداني. فالمكسرات غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 
الدهنية، فضلا عن مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.


الشوكولاتة الداكنة


30-60 غراما من الشوكولاتة الداكنة في اليوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكولسترول السيئ، وتمنع أمراض القلب، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتحسن وظائف الدماغ.


 الكمثرى


ينصح بالكمثرى بشكل كبير للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، وفيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.


المشمش


المشمش الطازج أو المجفف وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، فهو يحتوي على فيتامين E الذي يعتبر مضادا قويا للأكسدة، كما يحتوي على الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.


الفراولة


تمتاز الفراولة بأنها مليئة بفيتامين C الذي يعد مضادا قويا للأكسدة ويمنع الشيخوخة. كما أنها غنية بالألياف وتساعد على تقليل الكولسترول السيئ وتحسين صحة القلب.


الأفوكادو


يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تناسب قلب من هم في سن الخمسين، فهو يحتوي على 20 عنصرا من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن البوتاسيوم والنحاس.


القرع


القرع غني جدا مضادات الأكسدة القوية، ويحتوي على فيتامينات A و Cو Eويحتوي أيضا على الألياف والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمنغنيز. لذا فهو جيد للقلب والعظام والجهاز العصبي وجهاز المناعة.




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