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"الكسكسي" المغاربي في طريقه إلى العالمية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو لتصنيف طبق الكسكسي (المغاربي) في قائمة التراث العالمي.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر ستقدم باسم الدول المغاربية طلبا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونيسكو، في شهر مارس، لتسجيل طبق الكسكس كتراث عالمي لا مادي.



وقال وزير الثقافة الجزائري في حفل افتتاح صالون المتاحف الوطنية، إن المنظمة الأممية تشجع البلدان على التنسيق فيما بينها لتقديم ملفات مشتركة عابرة للحدود، ولهذا قامت الجزائر بهذه المبادرة للتعريف بإحدى ميزات المطبخ التقليدي المغاربي.




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