برشلونة, يقدم, أولى, صفقاته, في, الميركاتو, الشتوي,

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم إليه قادما من فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة في تويتر مقطع فيديو لتقديم موريلو في ملعب "كامب نو"، ولتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى الفريق الكتالوني بحضور الرئيس خوسيه ماريا بارتوميو.وسيرتدي المدافع الدولي الكولومبي القميص رقم 17 مع البارسا.