قال موقع "الفن" اللبناني أن الممثل السوري ​سامر إسماعيل​ إنضم رسمياً، إلى أبطال الجزء العاشر من "​باب الحارة​"، ليقدم شخصية جديدة بدور "خالد"، وهو شاب يعمل نجار موبيليا.

ويعد هذا المسلسل الشهير ثاني تجارب إسماعيل في مسلسلات البيئة الشامية، بعد مسلسل "سلاسل ذهب"، الذي يصور مشاهده فيه حالياً بدور "سليم".وينضم إسماعيل إلى مجموعة من الممثلين الجديد أمثال سلوم حداد وصفاء سلطان ومهيار خضور وليلى جبر ومحمد حداقي ونزار أبو حجر، إضافة إلى بعض الممثلين القدامى مثل ميلاد يوسف وشكران مرتجى ومحمد خير الجراح، وهو من تأليف ​فؤاد شربجي​ وإخراج ​مؤمن الملا​.