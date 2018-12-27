ميسي:, ابني, يقيّم, مباريات, برشلونة, وهذا, رأيي, في, رونالدو,

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن عدد من المواضيع، أبرزها ابنه تياغو، ومنافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب تفاصيل عن حياته العائلية.

وعند سؤاله عن طفليه ماتيو وتياغو، اللذين يظهران معه كثيرا في ملعب "كامب نو"، أجاب ميسي "إنهما يعشقان كرة القدم كثيرا.. تياغو يفهم كثيرا لأنه الأكبر.. يناقشني في العديد من الأمور بشأن المباريات".وتابع: "أتعرض لكثير من الانتقادات من طرفه.. لأنه يتابع باهتمام كبير مباريات برشلونة والليغا وأبطال أوروبا.. يسألني عن اللقاءات ويخبرني حين يرى أن الأمور ليست على ما يرام".وأضاف: "حين كانت برشلونة تنهزم، كنت أفضل في السابق أن التزم الصمت داخل البيت، لكنه كان يستفزني بأسئلته ليعرف ماذا حصل، ولماذا لم نفز".ويبدو أن "البرغوث" ما يزال يفكر في الإنجاب، حيث قال "أنا وأنتونيلا نرغب في إنجاب طفلة.. لم نقرر أي شيء إلى حدود الساعة لكن سنرى.. الأمر ما يزال مبكرا".وعن منافسه رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أوضح ميسي أن المنافسة مع "الدون" رائعة ومثيرة للاهتمام بالنسبة للمشجعين، مضيفا: "يبدو أن ريال مدريد يفتقد خدمات رونالدو.. كان يسجل الكثير من الأهداف ويفجر مفاجآت عديدة".