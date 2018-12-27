كيف, تتشكل, حبات, البرَد؟,

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أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو...
قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة...
يعمد عدد كبير من الناس إلى حماية حساباتهم البنكية وصفحاتهم على المواقع...
بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018 حوالي 100 مليار...
ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة "الواتساب" للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات،...
أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل...
في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في...
كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من...
شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...
أعلن فريق من علماء الفلك الأميركيين اكتشاف أبعد نقطة على الإطلاق في المجموعة...