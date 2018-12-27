السجن, 43, شهرا, لشاب, من, جلجولية, سافر, لسوريا, بمنطاد, من, الجولان, وانضم, لداعش, واعتقله, الجيس, السوري,

أدانت المحكمة اليوم الشاب نضال صلاح (26 عاما) من جلجولية بتهمة الاتصال بعميل اجنبي , السفر بشكل مناف للقانون , الانضمام لتنظيم ارهابي , تقديم معلومة لعدو ومخالفات اخرى.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن 43 شهرا .ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال فترة الاشهر من يوليو إلى أكتوبر من العام 2015 على خلفية تضامن ايديولوجي ديني مع تنظيم داع شالارهابي , تأمر المتهم واخرين ممن يعرفهم من جلجولية السفر من اسرائيل لسوريا بهدف الانضمام لداعش , والانضمام للتنظيم والمشاركة في قتال النظام السوري هناك , وعليه تقرر ان يقوم رفاقه بالسفر من اسرائيل الى تركيا ومنها يدخلون الاراضي السورية , اما المتهم وصديقه فاتفقا على ان يجتازا الحدود من اسرائيل لسوريا عن طريق منطاد , وعليه اشتريا منطادين , وتعلما كيفية استعمالها وتفعيلها عن طريق اشرطة فيديو , وتدربا على استعمالها في مناطق مفتوحة قرب جلجولية.وفي مرحلة معينة تراجع رفاقه واعلنوا عدم قدرتهم على تنفيذ الخطة , لاسباب مختلفة , وبعد ان أمعن المتهم ورفيقه بخرائط اسرائيل وحدودها مع سوريا وصلا معا يوم 17.10.15 ومعهما المنطادين الى نقطة انطلاق اختاراها في الجولان وبدأ يحاولان الطيران نحو سوريا , ولكن بسبب خلل تقني في منطاد احدهما قررا العودة الى البيت في جلجولية .ويوم 24.10.15 في ساعات الظهيرة سافر المتهم الى ذات نقطة الانطلاق في هضبة الجولان ومن هناك طار بمنطاده الى سوريا , ونجح بتجاوز الحدود رغم انه تعرض لاطلاق نار وهو في الهواء من قبل عناصر في الجانب السوري , وهبط في الاراضي السورية بهدف الانضمام لداعش .ومنذ ان هبط المتهم في الراضي السورية , بقي لمدة سنتين ونصف تقريبا في صفوف داعش , وتواصل مع عناصر من داعش في مناطق مختلفة بسوريا , وكان شريكا في عدد من عمليات التنظيم , وخلال فترة مكوثه هناك كان المتهم اعتقال وجرى التحقيق معه على يد عناصر تنظيم داعش وسط تهديده واستعمال العنف ضده , واضطر مجبرا وبالقوة ان يقدم لهم معلومات عن اسرائيل حتى انه حاول الهرب من عناصر تنظيم داعش الا انه لم ينجح, واخبر من حققه معه انه وصل الى سوريا للانضمام الى صفوف التنظيم وبعد ان "وثقوا " به تم الافراج عنه .وبعد الافراج عنه انضم الى صفوف التنظيم , وكان يشاهد مقاطع فيديو لتنظيم داعش معظمها حول كيفية تصنيع عبوات ناسفة , وتواصل مع اخرين في اسرائيل وطلب منهم الانضمام للتنظيم والقتال ضمن صفوف التنظيم , كان مسلحا ونفذ تدريبات سلاح مختلفة , وارسل صورا لافراد من عائلته وهو يحمل السلاح , وساعد عناصر التنظيم بترجمة فحوى مواد من العبرية للعربية .المتهم كان شريكا بقسم من عمليات وفعاليات التنظيم , منها التنفيذية والعسكرية , وتم ادراجه في قسم "البناء والتطوير" الخاص بالتنظيم , وعمل باجر شهري في مجال تطوير وبناء في مصنع للطائرات الخفيفة بدون طيار , للتوثيق من الجو , والتي كانت تحمل موادا متفجرة ايضا , حتى انه شارك في تجربة تحميل مواد متفجرة على طائرة خفيفة , وشارك في نقاش حول استعمال مثل هذه الطائرات ضد اسرائيل , وحاول ايضا بناء طائرة صغيرة خاصة بداعش ووصل الى مراحل بناء متقدمة , وقاتل المتهم ضمن صفوف التنظيم واخذ من التنظيم مبالغ من المال من فترة لاخرى , وطلب منه عناصر من داعش العمل على تجنيد عناصر لداعش من داخل اسرائيل ووافق على طلبهم.في نهاية المطاف , وقع المتهم اسيرا بيد القوات السورية التابعة للنظام , خلال مشاركته في معركة بين الطرفين , وبعد فترة نجح بالهرب من السجن , وفي نهاية شهر מאי 2018 انتقل المتهم عن طريق مهرب من سوريا لتركيا ويوم 21.6.18 عاد الى اسرائيل برفقة افراد من عائلته ومحاميه , وتم اعتقاله في المطار لدى وصوله البلاد .وطلبت النيابة العامة من المحكمة اعتقال المتهم الى حين الانتهاء من الاجراءت القانوية بحقه.