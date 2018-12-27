اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, طمرة,

طاقم الزهراوي الطبي في طمرة قدم العلاج الاولي للمصاب في مكان الحادث وتم نقله الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة .

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