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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة



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اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة .



طاقم الزهراوي الطبي في طمرة قدم العلاج الاولي للمصاب في مكان الحادث وتم نقله الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .



من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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