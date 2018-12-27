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إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته.



كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.




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