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الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس  بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه هشام زعبي ودودي بونفيل، ومحاسب المجلس جواد زعبي وأعضاء المجلس وكبار الموظفين، على ميزانية العام 2019، والتي بلغت أكثر من 196.1 مليون شيكل، أي أكبر من الميزانية السابقة بنحو 2 مليون شيكل.



تعكس ميزانية هذا العام خطة الكفاءة ، مع اتخاذ تدابير قيادية شجاعة لتحقيق توازن في الميزانية ، ووضع المجلس بطريق صحيح ومناسب. وقد كان المجلس اثناء ادارته لميزانية عام 2015 قد نجح بوقف التراجع الاقتصادي، لذلك فإن ميزانية عام 2019 الآن، ستعكس التدابير لتحقيق التوازن والتحسن  مع محاولة لعدم المس بالخدمات التي تقدم للمواطن.


رئيس المجلس، عوفيد نور قال: تشير أساسيات خطة التحسين الجديدة المحدثة إلى معايير الإدارة الدقيقة والمسؤولة التي ستؤدي إلى توفير الكثير في النفقات وزيادة الإيرادات والكفاءة .


وتتركز  الميزانية هذا العام بشكل كبير على معالجة عجز المجلس،  الذي كان عقبة أمام تطور المجلس لأكثر من عقدين.  الأمر الذي سيؤدي إلى خفض حاد في 15 مليون شيكل في العجز. وعلى الرغم من خطة التحسين ، لا تزال ميزانية 2019 تمثل زيادة ثابتة في ميزانية التعليم ، والتي تشكل نصف الميزانية الإجمالية تقريبًا (48٪) ، كتعبير عن شعارنا حول  التعليم في جلبوع  بأنه "إجابة على جميع الأسئلة". كذلك مشاريع الثقافة والبرامج غير المنهجية وغيرها .. 





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