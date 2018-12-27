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المغربية إبتسام تسكت بـ”لوك” جديد..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الفنانة المغربية ​إبتسام تسكت ​متابعيها بإطلالتها الجديدة، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.


 ونشرت تسكت صورة لها ظهرت فيها بـ”لوك” جديد، حيث صبغت شعرها باللون الرمادي، لتظهر بشكل مختلف. وقد عبّر متابعو تسكت عن إعجابهم باللوك الجديد الذي إعتمدته.


وليست المرة الأولى التي تغيّر فيها تسكت لون شعرها وتعتمد لوناً جريئاً، حيص سبق لها أن إعتمدت اللون الأزرق والوردي.


يُذكر أن تسكت كانت قد طرحت مؤخراً أغنية عراقية بعنوان “عاشر جرح”، من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع عمار عدنان.




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