مصر.., 3, سنوات, لسيدة, تحرشت, بقرد, !!,

قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة المنصورة محافظة الدقهلية بمصر.

ووجهت المحكمة لها اتهامات بالتحريض على الفسق وإثارة الغرائز والفعل الفاضح بالطريق العام. وكانت مباحث مديرية أمن الدقهلية قد تعاملت مع المعلومات الواردة إليها، بانتشار أحد الفيديوهات في أوساط الشباب وطلبة المدارس، لإحدى السيدات أثناء قيامها بملامسة أجزاء حساسة لقرد بأحد المحلات العامة، حيث تم تحديد هوية السيدة، ومن قام بتصوير مقطع الفيديو أثناء إثارتها للقرد داخل القفص.وبالتحري تبينّ أن السيدة قد سبق اتهامها في قضية دعارة، وأنها تحاول الترويج لنفسها باستخدام هذا الفيديو، حيث اعترفت أمام وكيل النيابة بارتكاب الواقعة، لكنها قالت أنها لم تكن تقصد أي فعل فاضح، وإنما كانت تسير برفقة بعض أصدقائها وتوقفوا أمام أحد المحلات بشوارع المنصورة، وفور مشاهدتها لقرد في قفص أمام أحد محلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة، بدأت في مداعبته وتطوّرت المزحة بملامسة عضوه الذكري، فتفاعل القرد، وقام أحد مرافقيها بتصوير الواقعة.كما أضافت المتهمة بأن ما فعلته كان على سبيل المزاح، ولا تعلم كيف انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع من هاتف أحد أصدقائها.وقرر المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية إحالة المتهمة لمحكمة الجنح، التي قضت بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات.