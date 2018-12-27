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الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" إنه سيجري اليوم الخميس رسميا افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية دمشق.




وكانت الحكومة السورية قد أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عند بدء الأزمة السورية.


وفي وقت سابق، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.




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