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صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس



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أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر بمحافظة نابلس.



وأفاد مركز إسعاف الهلال الاحمر أن مواطنًا أصيب بجراح متوسطة إثر سقوط جدار منزله عليه في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.


كما أصيب أربعة مواطنين بجراح ما بين متوسطة وطفيفة نتيجة سقوط شجرة ضخمة على مركبة في قرية سالم شرق المدينة، فيما أصيب سائق بجراح متوسطة جراء انقلاب مركبته على الشارع الرئيسي قرب بلدة قصرة.


وقدّمت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الإسعافات اللازمة للمصابين، وقامت بتحويلهم إلى المستشفيات.




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