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فيديو - تراكم الثلوج في القسم السفلي من جبل الشيخ
2018-12-27 13:13:14
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تراكم الثلوج في القسم السفلي من جبل الشيخ
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