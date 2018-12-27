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فيديو - تراكم الثلوج في القسم السفلي من جبل الشيخ



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فيديو - تراكم الثلوج في القسم السفلي من جبل الشيخ




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