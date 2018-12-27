رقص ابنة سيرين عبد النور احتفالا بالميلاد المجيد - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سبق ونشرته الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لابنتها تاليا وهي ترقص بطريقة ظهرت وكأنها سبق وتدربت على الرقصة بين الحضور، وعلقت بـ "لا تعليق" مع وجه صادم من حركات تاليا في ليلة الميلاد.

وكانت عبد النور قد أمضت عيد الميلاد في منزلها، ومع عائلتها بحضور عدد من أصدقائها المقربين، وتحوّل بيتها إلى رقص وفرح وغناء.