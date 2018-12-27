رقم, هاتفك, .., أخطر, مما, تتصور,

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قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة...
بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018 حوالي 100 مليار...
ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة "الواتساب" للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات،...
أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل...
في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في...
كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من...
شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...
أعلن فريق من علماء الفلك الأميركيين اكتشاف أبعد نقطة على الإطلاق في المجموعة...
كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة،...
قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل"...