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دون أن تسبب زيادة بالوزن.. 10 أطعمة بإمكانك تناولها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كلنا نبحث عن أطعمة مشبعة ولذيذة، لكن في الوقت ذاته لا تتسبب في زيادة مفرطة لأوزاننا، فهناك العديد من الأطعمة يمكنك تناولها بدون الشعور بأي ذنب بأنها ستزيد من كتلة جسمك.



وإذا كنت تبحث عن نظام غذائي تأكل فيه قدر ما تستطيع دون أن تكسب زيادة في الوزن، يقترح موقع "هيلثي آند بريتي" مجموعة من الأطعمة التي تحقق لك ذلك:


البطاطا المسلوقة


البطاطا المسلوقة هي أفضل صديق للمعدة، فتناول القليل منها يشعرك بالشع بسرعة ولفترة طويلة، فلا تتردد في تناول القدر الذي ترغب فيه منها، دون أن تخلطها مع الزبدة.


البيض


البيض واحد من أكبر مصادر العناصر الغذائية التي تمدك بالطاقة على مدار اليوم. فهو يحتوى على كمية من البروتين لا مثيل لها، مما يجعله بديلا مثاليا لشرائح اللحم والبرغر الثقيلة المليئة بالدهون الضارة.


الشوفان


يمتص الشوفان  أي سوائل تحيط به، مما يجعله مثاليا لملء المعدة بشكل سريع ولفترة طويلة. كما أن تناوله في الصباح يعطيك الطاقة التي تحتاجها على مدار اليوم، وتعوضك عن الطاقة الموجودة في وجبات خفيفة عدة.


الحساء


على الرغم من أن الحساء عبارة عن ماء ذو ​​نكهة، فإنه سيبقي معدتك مرتاحة لساعات عدة. ويعد تناول الحساء قبل تناول الوجبة الرئيسية أحد الطرق التي تجعلك تأكل كمية أقل من الطعام.


البقوليات


البقوليات مثل البازلاء والعدس غنية بالبروتين والألياف، وهما من أكثر الأطعمة التي تملأ المعدة وتشعرك بالشبع. كما أن محتواها من السعرات الحرارية منخفض نسبيا.


 التفاح

يحتاج الجسم بلا شك للسكر، ومن هنا يأتي دور التفاح الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نظام الحمية الصحية، لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وعناصر ذات سعرات حرارية منخفضة، ستعزز من فقدان الوزن على المدى الطويل.


الحمضيات


البرتقال والجريب فروت وغيرهما من الحمضيات تعد وجبات خفيفة مفيدة للحصول على وزن مثالي. فهي تحتوي على كميات كبيرة من المياه والألياف مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.


سمك السلمون


الأسماك الدهنية مثل السلمون صحية للغاية. فهي تحتوي على البروتين والدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في مكافحة الالتهابات. ويمكن أن يكون سمك السلمون رائعا عند استخدامه في سلطة خضار طبيعية.


اللحوم منزوعة الدهن


اللحوم الخالية من الدهن، مثل الدجاج بدون جلد، هي مصدر كبير للبروتين. وتقليل محتوى السعرات الحرارية عن طريق إزالة الدهون والجلد، يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالمزيد من هذه اللحوم في كل وجبة.


الجبن المنزلي


الجبن المنزلي هو مثال آخر على أحد الأطعمة التي تحافظ على وزن رشيق. فهذه الجبنة مليئة بالبروتين وفيتامين ب والكالسيوم والفوسفور. ومستوى التشبع فيها يشبه نظيره في البيض.




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