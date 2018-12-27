دون, أن, تسبب, زيادة, بالوزن.., 10, أطعمة, بإمكانك, تناولها,

كلنا نبحث عن أطعمة مشبعة ولذيذة، لكن في الوقت ذاته لا تتسبب في زيادة مفرطة لأوزاننا، فهناك العديد من الأطعمة يمكنك تناولها بدون الشعور بأي ذنب بأنها ستزيد من كتلة جسمك.

وإذا كنت تبحث عن نظام غذائي تأكل فيه قدر ما تستطيع دون أن تكسب زيادة في الوزن، يقترح موقع "هيلثي آند بريتي" مجموعة من الأطعمة التي تحقق لك ذلك:البطاطا المسلوقةالبطاطا المسلوقة هي أفضل صديق للمعدة، فتناول القليل منها يشعرك بالشع بسرعة ولفترة طويلة، فلا تتردد في تناول القدر الذي ترغب فيه منها، دون أن تخلطها مع الزبدة.البيضالبيض واحد من أكبر مصادر العناصر الغذائية التي تمدك بالطاقة على مدار اليوم. فهو يحتوى على كمية من البروتين لا مثيل لها، مما يجعله بديلا مثاليا لشرائح اللحم والبرغر الثقيلة المليئة بالدهون الضارة.الشوفانيمتص الشوفان أي سوائل تحيط به، مما يجعله مثاليا لملء المعدة بشكل سريع ولفترة طويلة. كما أن تناوله في الصباح يعطيك الطاقة التي تحتاجها على مدار اليوم، وتعوضك عن الطاقة الموجودة في وجبات خفيفة عدة.الحساءعلى الرغم من أن الحساء عبارة عن ماء ذو ​​نكهة، فإنه سيبقي معدتك مرتاحة لساعات عدة. ويعد تناول الحساء قبل تناول الوجبة الرئيسية أحد الطرق التي تجعلك تأكل كمية أقل من الطعام.البقولياتالبقوليات مثل البازلاء والعدس غنية بالبروتين والألياف، وهما من أكثر الأطعمة التي تملأ المعدة وتشعرك بالشبع. كما أن محتواها من السعرات الحرارية منخفض نسبيا.التفاحيحتاج الجسم بلا شك للسكر، ومن هنا يأتي دور التفاح الذي يعد جزءا لا يتجزأ من نظام الحمية الصحية، لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وعناصر ذات سعرات حرارية منخفضة، ستعزز من فقدان الوزن على المدى الطويل.الحمضياتالبرتقال والجريب فروت وغيرهما من الحمضيات تعد وجبات خفيفة مفيدة للحصول على وزن مثالي. فهي تحتوي على كميات كبيرة من المياه والألياف مع عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.سمك السلمونالأسماك الدهنية مثل السلمون صحية للغاية. فهي تحتوي على البروتين والدهون وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في مكافحة الالتهابات. ويمكن أن يكون سمك السلمون رائعا عند استخدامه في سلطة خضار طبيعية.اللحوم منزوعة الدهناللحوم الخالية من الدهن، مثل الدجاج بدون جلد، هي مصدر كبير للبروتين. وتقليل محتوى السعرات الحرارية عن طريق إزالة الدهون والجلد، يعني أنه يمكنك الاستمتاع بالمزيد من هذه اللحوم في كل وجبة.الجبن المنزليالجبن المنزلي هو مثال آخر على أحد الأطعمة التي تحافظ على وزن رشيق. فهذه الجبنة مليئة بالبروتين وفيتامين ب والكالسيوم والفوسفور. ومستوى التشبع فيها يشبه نظيره في البيض.