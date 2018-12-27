تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |  2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر- زار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، منطقة النقب بمرافقة وفد كبير من ضباط السلطة والمسؤولين، بينهم قائد لواء الجنوب شموليك فريدمان، ومستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للمجتمع العربي كايد ظاهر. وقد تضمنت الزيارة محطات عديدة اطلع من خلالها الجنرال سيمحي على عمل سلطة الإطفاء والإنقاذ في النقب.

بدأ الجنرال سيمحي والوفد المرافق له الزيارة في محطة إطفاء رهط، حيث اجتمع بالضباط ورجال الإطفاء والعاملين فيها واستمع منهم الى آخر المستجدات والتطورات، واطلع على أعمال الترميم التي تشهدها المحطة.


واستمر الجنرال سيمحي بجولته في عدد من المناطق بالجنوب، ومن أبرزها زيارته إلى بلدة كسيفة حيث اجتمع في مبنى المجلس المحلي برؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب، حيث تبادل الأطراف الأفكار والمتطلبات وسبل التعاون المشترك، وعبّر الجنرال سيمحي عن سعادته بهذا الاجتماع، مؤكدًا أنّه منذ استلامه قيادة سلطة الإطفاء والإنقاذ وضع نصب عينيه تعزيز تواجد السلطة في المجتمع العربي وفي بلدات النقب خاصة، داعيًا الرؤساء إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك. من جهتهم، طالب الرؤساء دمج أبناء البلدات البدوية في سلطة الاطفاء والانقاذ من خلال تأهيل وتوظيف رجال إطفاء وأكاديميين وطلاب جامعيين.


المحطة الأخيرة كانت في مدرسة الفاروق في كسيفة، حيث أقيم في قاعة المدرسة احتفال كبير بمناسبة اختتام دورة تأهيل متطوعين – كسيفة وافتتاح نقطة إطفاء، وذلك بحضور رؤساء سلطات محلية في النقب، شيوخ ووجهاء، إلى جانب رجال إطفاء وضباط ومسؤولين من سلطة الإطفاء والإنقاذ وكذلك المتطوعين وعائلاتهم. حيث أستقبل قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ بالعادات البدوية وباقات الزهور، وتخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وخطابات، فقرات فنية تقليدية، توزيع شهادات على المتطوعين وغيرها.رئيس مجلس كسيفة المحلي المحامي عبد العزيز النصاصرة ونائباه خالد ابو عجاج والشيخ ابراهيم العمور رحبّوا بافتتاح هذه النقطة ووضع سيارة اطفاء تحت تصرف المتطوعين، وطالبوا بالعمل من أجل افتتاح محطة اطفاء ثابتة في البلدة.


في كلمته، شدّد قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي على أنّ الحفاظ على حياة الانسان وممتلكات المواطنين هي الأولوية الأهم لدى سلطة الإطفاء والإنقاذ، وعليه تمّ تعزيز تواجد السلطة في مختلف البلدات العربية منذ استلامه المنصب من خلال وحدات المتطوعين ونقاط الإطفاء والأيام الجماهيرية والارشادية وغيرها، مشيرًا إلى أن العمل مستمر من خلال تعميق التعاون وتعزيزه مع رؤساء السلطات المحلية.


من جهته، أشار مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للمجتمع العربي كايد ظاهر إلى أنّ الإنجازات التي تحققها سلطة الإطفاء والإنقاذ في المتجمع العربي وفي البلدات البدوية في النقب تأتي بتوجيه من الجنرال سيمحي، وهي مستمرة في الفترة القادمة ايضًا، مشددًا على أهمية تعاون الرؤساء والمسؤولين في البلدات مع السلطة.




كلمات متعلقة

قائد, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, يزور, النقب, ويلتقي, برؤساء, السلطات, المحلية,

تابعونــا

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة 2018-12-27 | 12:51:17

تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة،...

منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق 2018-12-27 | 12:44:45

بحسب معطيات أور ياروك، التي تستند إلى معطيات السلطة الوطنية للسلامة في الطرق،...

أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق 2018-12-27 | 12:04:37

اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة...

فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات 2018-12-27 | 11:00:30

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للأعلام العربي , اليوم الخميس :...

بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه 2018-12-27 | 08:45:07

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة 2018-12-27 | 06:29:41

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة سخنين تلاقي بيتار القدس مباراة جمهور تستعد فريق تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات بيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكرهويداة شوا نابلي يافا مقتل زوجها سطو زيارة اصدقاء عيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com