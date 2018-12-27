قائد, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, يزور, النقب, ويلتقي, برؤساء, السلطات, المحلية,

جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر- زار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، منطقة النقب بمرافقة وفد كبير من ضباط السلطة والمسؤولين، بينهم قائد لواء الجنوب شموليك فريدمان، ومستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للمجتمع العربي كايد ظاهر. وقد تضمنت الزيارة محطات عديدة اطلع من خلالها الجنرال سيمحي على عمل سلطة الإطفاء والإنقاذ في النقب.بدأ الجنرال سيمحي والوفد المرافق له الزيارة في محطة إطفاء رهط، حيث اجتمع بالضباط ورجال الإطفاء والعاملين فيها واستمع منهم الى آخر المستجدات والتطورات، واطلع على أعمال الترميم التي تشهدها المحطة.واستمر الجنرال سيمحي بجولته في عدد من المناطق بالجنوب، ومن أبرزها زيارته إلى بلدة كسيفة حيث اجتمع في مبنى المجلس المحلي برؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب، حيث تبادل الأطراف الأفكار والمتطلبات وسبل التعاون المشترك، وعبّر الجنرال سيمحي عن سعادته بهذا الاجتماع، مؤكدًا أنّه منذ استلامه قيادة سلطة الإطفاء والإنقاذ وضع نصب عينيه تعزيز تواجد السلطة في المجتمع العربي وفي بلدات النقب خاصة، داعيًا الرؤساء إلى تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك. من جهتهم، طالب الرؤساء دمج أبناء البلدات البدوية في سلطة الاطفاء والانقاذ من خلال تأهيل وتوظيف رجال إطفاء وأكاديميين وطلاب جامعيين.المحطة الأخيرة كانت في مدرسة الفاروق في كسيفة، حيث أقيم في قاعة المدرسة احتفال كبير بمناسبة اختتام دورة تأهيل متطوعين – كسيفة وافتتاح نقطة إطفاء، وذلك بحضور رؤساء سلطات محلية في النقب، شيوخ ووجهاء، إلى جانب رجال إطفاء وضباط ومسؤولين من سلطة الإطفاء والإنقاذ وكذلك المتطوعين وعائلاتهم. حيث أستقبل قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ بالعادات البدوية وباقات الزهور، وتخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وخطابات، فقرات فنية تقليدية، توزيع شهادات على المتطوعين وغيرها.رئيس مجلس كسيفة المحلي المحامي عبد العزيز النصاصرة ونائباه خالد ابو عجاج والشيخ ابراهيم العمور رحبّوا بافتتاح هذه النقطة ووضع سيارة اطفاء تحت تصرف المتطوعين، وطالبوا بالعمل من أجل افتتاح محطة اطفاء ثابتة في البلدة.في كلمته، شدّد قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ الجنرال ديدي سيمحي على أنّ الحفاظ على حياة الانسان وممتلكات المواطنين هي الأولوية الأهم لدى سلطة الإطفاء والإنقاذ، وعليه تمّ تعزيز تواجد السلطة في مختلف البلدات العربية منذ استلامه المنصب من خلال وحدات المتطوعين ونقاط الإطفاء والأيام الجماهيرية والارشادية وغيرها، مشيرًا إلى أن العمل مستمر من خلال تعميق التعاون وتعزيزه مع رؤساء السلطات المحلية.من جهته، أشار مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق الرسمي للمجتمع العربي كايد ظاهر إلى أنّ الإنجازات التي تحققها سلطة الإطفاء والإنقاذ في المتجمع العربي وفي البلدات البدوية في النقب تأتي بتوجيه من الجنرال سيمحي، وهي مستمرة في الفترة القادمة ايضًا، مشددًا على أهمية تعاون الرؤساء والمسؤولين في البلدات مع السلطة.