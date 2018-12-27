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ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شعورا بالقلق ساوره من السفر إلى العراق، حيث وصل يوم أمس إلى هناك في زيارة غير معلنة.



ونُقل عن ترامب قوله في هذا الشأن: "أقول لكم، كنت قلقلا على مؤسسة الرئاسة، ولم أكن قلقا على نفسي، قلقت على السيدة الأولى. لكن لو أنكم رأيتم ما مررنا به في الطائرة المظلمة، بنوافذ مغلقة بالكامل، من دون أي ضوء، ظلمة حالكة. لقد طرت على متن طائرات مختلفة، من جميع الطرازات والأحجام. هل كانت تساورني مخاوف؟ نعم كانت هناك مخاوف".


وكان ترامب وزوجته ميلانيا وصلا إلى قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق ليلة عيد الميلاد، والتقيا هناك بالعسكريين الأمريكيين وقياداتهم في زيارة غير معلنة.




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