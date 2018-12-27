أزمة, سير, اثر, انقلاب, شاحنة, قرب, طرعان, واصابة, السائق,

وتسبب الحادث بأزمة سير خانقة على الشارع حتى تدخلت الشرطة وعملت على تنظيم حركة السير .وتم نقل المصاب للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .

اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة جولاني قرب قرية طرعان .

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