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أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة جولاني قرب قرية طرعان .



وتسبب الحادث بأزمة سير خانقة على الشارع حتى تدخلت الشرطة وعملت على تنظيم حركة السير .


وتم نقل المصاب للمستشفى لاستكمال علاجه هناك .




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