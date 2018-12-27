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هنا الزاهد تكشف عن تعرضها لمحاولة قتل من شقيقتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ الجميع عندما كشفت أنها تعرضت لمحاولة قتل من قبل شقيقتها الصغرى نور.



وفي التفاصيل فقد روت الزاهد حادثة حصلت في طفولتها كانت تودي بحياتها بسبب شقيقتها نور، حيث قالت: "واحنا صغيرين كانت عيني أنا وفرح أختي لونها أزرق .. أما نور فكانت عينها بني، ودا كان مضايقها جداً لدرجة إنها جريت ورانا بالسكينة وحاولت تقتلنا واحنا صغيرين للسبب ده".


وأضافت الزاهد التي حلت ضيفة عبر برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري: "أنا كنت مادية لما كنت صغيرة وكنت عاملة منيو كبير للأكل وبعمل سندوتشات لبابا وماما واخواتي مقابل فلوس وكانوا بيدفعوا"




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