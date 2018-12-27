زيدان, برفقة, أسرته, في, الإمارات, استعدادا, لرأس, السنة,

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، أجازته مع العائلة في الإمارات العربية المتحدة قبل حلول العام الجديد.

زيدان يعتبر من أول النجوم الذين وصلوا إلى الإمارات للاحتفال برأس السنة، برفقة زوجته وأبنائه، لزيارة العديد من المعالم في دبي إلى جانب المعالم السياحية الأخرى في العاصمة أبوظبي.رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا للنجم الفرنسي رفقة عائلته من أمام برج العرب، وانتشرت الصور على نطاق واسع، نظرا للعدد الكبير الذين يتابعون زيدان حول العالم.نجم منتخب فرنسا السابق زيدان، نشر صورة له مع أسرته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» من أمام متحف اللوفر في أبوظبي، وعلق على الصورة قائلا: متحف اللوفر في أبوظبي.. زيارة مذهلة.يشار إلى أن زيدان، والعديد من نجوم الكرة العالمية، يحرصون على قضاء إجازتهم في دبي على مدار العام.زيدان كان قد تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد في مايو الماضي، بعدما قاد الفريق الملكي للحصول على 9 ألقاب، ويعد مرشحاً بارزاً لتولي تدريب يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم المقبل.