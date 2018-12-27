فعاليات, واحتفالات, مميزة, في, زهراء, الناصرة, نهاية, الفصل, الأول,

اختتمت مدرسة الزهراء في الناصرة الفصل الأول من العام الدراسي بفعاليات وبرامج مميزة لجميع الطبقات .

فقد تزينت المدرسة وزواياها المختلفة ابتهاجا بحلول عيد الميلاد المجيد ،وقام الطلاب بتزيين شجرة الميلاد بشكل جماعي في جو ميلادي بهيج تخلله أغاني واهازيج الميلاد بمشاركة جمع غفير من طلاب المدرسة .كما ونظمت العديد من الفعاليات والبرامج حيث شاهد طلاب طبقة الثوامن في مركز محمود درويش مسرحية اتسمع صوتي وتطرح المسرحية موضوع الصم والبكم بالمجتمع العربي من خلال فتاة تعاني من هذا الأمر، والتي تحاول أن تنضم لمدرسة الفنون رغم معارضة والدها ومديرة المدرسة الذين يطلبون منها ان تسجل في مدرسة خاصة ،إلا ان إصرارها وإيمانها بحقها في أن تتعلم في مدرسة الفنون تجعلها تتخطى العثرة لتنجح في خلق فضاء جديد لتقبل الأخر والمختلف وتحقيق الذات.كما وشارك طلاب طبقة السوابع مسرحية "انا لغتي " والتي تتحدث عن اللغة العربية وقواعدها ومبادئها والازمة التي تعيشها في هذه الأيام وضرورة المحافظة عليها رغم الثورة المعلوماتية التي نعيشها.كما وشارك طلاب طبقة تواسع في فعالية حول اللغة العربية وأصول الزجل الشعبي مع الشاعر تميم الأسدي وشارك وتفاعل الطلاب بحماسة في غناء زجليات شعبية جماعية .نهاية الفصل كانت هناك حفلة في ساحة المدرسة تخللها تقديم فقرات فنية عديدة حول الميلاد منها : شعر،كلمات وحكم،أغاني دبكة شعبية عروض موسيقية وغيرها .وقامت لجنة أولياء الأمور بمعايدة الطلاب بمناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتمنت لهم عطلة وأوقاتا ممتعة في العطلة .كذلك قامت طالبات "أكاديمية الصف " من كلية "دار المعلمين العرب " بمبادرة رائعة عن طريق تزيين جنبات المدرسة بالبالونات وتقديم الهدايا لجميع لطلاب المدرسة على انغام بابا نويل .من جانبها مديرة المدرسة المربية ليلى أبو أحمد باركت للطلاب المعلمين والأهالي نهاية الفصل وتمنت لهم سنة جديدة مليئة بالنجاح والسعادة على كافة المستويات وابتهلت إلى الله في أن يكون العام القادم عام سلام ورحمة ومحبة بين جميع الشعوب ،وأكدت على ضرورة قيام كل شخص بوضع أهداف جديدة للسنة الجديدة مستخلصا العبر والعظات من السنة الماضية .جدير بالذكر أن المربية دعاء سليمان مركزة التربية الاجتماعية في المدرسة قد أشرفت على تنظيم هذه البرامج والفعاليات بالتعاون مع مربي الصفوف وإدارة المدرسة .