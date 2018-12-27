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ضبط حافلة وبداخلها فلسطينينون بدون تصاريح في طريقهم لايلات
2018-12-27 11:02:38
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ضبط حافلة وبداخلها فلسطينينون بدون تصاريح في طريقهم لايلات
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