فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للأعلام العربي , اليوم الخميس : افراد من شرطة حرس الحدود ووحدة مكافحة الشغب في المعبر الشمالي لمدينة ايلات قاموا بتوقيف حافلة التي اثارت شكوكهم حيث تبين انها تقل نحو 50 راكبا فلسطينيا دون ان يملكوا تصريح دخول الى الدوله وفق القانون كما وتبين بانهم كانوا في طريقهم الى رحلة استجمام في ايلات .

هذا وتبين من تحقيق اولي ان غالبية المشتبهين من مدينة رام الله حيث خدعوا على يد شركة سياحة في مدينة رام الله فقامت ببيعهم صفقة سياحيةوكأنها تحتوي على تصاريح دخول وأقامة في اسرائيل بشكل منافي للقانون .بعد ان تم التحقيق مع المشتبهين (من مدينة رام الله ومنطقة الخليل واثنين منهم من الاردن )، تم ارجاعهم الى المناطق التي خرجوا منها .هذا وتم توقيف 3 مشتبهين منهم فلسطيني والمرشد السياحي وسائق الحافلة من سكان شرقي اورشليم القدس واحيلوا الى التحقيق على يد قوات الامن .الى جانب نشاط حرس الحدود في المجال الجنائي يتمركز نشاطهم في المعابر الحدودية لكافة ارجاء الدولة لمنع دخول من ليس بحوزته تصريح دخول وأقامة وفق القانون بما في ذلك استخدام وسائل استخبارية وميدانية