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فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي!؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتابع اللاعب المصري نجم فريق ليفربول الإنكليزي، ​محمد صلاح​، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، عدداً محدوداً من الصفحات لأهم المشاهير والنوادي الرياضية واللاعبين الدوليين، ومن مشاهير لبنان سجّل صلاح أول متابعة للفنانة ​نوال الزغبي​، التي بادلته بالمثل.nawal alzoghbi iiiويتابع صلاح عدداً من الفنانين والممثلين العرب والأجانب، مثل هند صبري، الممثلة نور، أنغام، منى زكي، شيرين عبد الوهاب.



يُذكر أن صلاح كان قد تعرض للإنتقادات، بسبب جلسة تصوير قام بها لصالح مجلة GQ، حيث ظهر بملابس غير تقليدية وشبابية جريئة.




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