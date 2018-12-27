تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |  2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة، فستحتاج إلى اختيار طعامك بحكمة وتضمين نظامك الغذائي بعض الأطعمة الهامة.



ففي سن الخمسين لن يكون جسمك قادرا على معالجة الوجبات السرعة مثلا، كما كان يفعل في سن العشرين. لذا، نستعرض هنا 10 أطعمة مفيدة جدا لمن هم في سن الخمسين، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي".


التفاح


نعلم جميعا أن تفاحة يوميا تجنبك زيارة الطبيب، فالتفاح يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكولسترول. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.


الجزر


يمكن للجزر أن يلعب دورا كبيرا في العناية بالبشرة والبصر وصحة الفم وتنظيم الكوليسترول وضغط الدم، وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقوي جهاز المناعة ويساعد في الهضم، وصولا للوقاية من السرطان.


الشمندر


يمكنك أكله قطعا أو شربه عصيرا، فهو مصدر كبير للفيتامينات A وC، ويحتوي على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد، وكذلك حمض الفوليك والألياف.


المكسرات


في سن الخمسين عليك أن تنسى الشيبس والبسكويت، وتستعيض عنها بالجوز أو اللوز أو البندق أو الفول السوداني. فالمكسرات غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فضلا عن مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.


الشوكولاتة الداكنة


30-60 غراما من الشوكولاتة الداكنة في اليوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكولسترول السيئ، وتمنع أمراض القلب، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتحسن وظائف الدماغ.

 الكمثرى

ينصح بالكمثرى بشكل كبير للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف القابلة للذوبان، وفيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.


المشمش


المشمش الطازج أو المجفف وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، فهو يحتوي على فيتامين E الذي يعتبر مضادا قويا للأكسدة، كما يحتوي على الحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم.


الفراولة


تمتاز الفراولة بأنها مليئة بفيتامين C الذي يعد مضادا قويا للأكسدة ويمنع الشيخوخة. كما أنها غنية بالألياف وتساعد على تقليل الكولسترول السيئ وتحسين صحة القلب.


الأفوكادو


يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تناسب قلب من هم في سن الخمسين، فهو يحتوي على 20 عنصرا من الفيتامينات والمعادن، فضلا عن البوتاسيوم والنحاس.


القرع


القرع غني جدا مضادات الأكسدة القوية، ويحتوي على فيتامينات A و Cو E، ويحتوي أيضا على الألياف والبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمنغنيز. لذا فهو جيد للقلب والعظام والجهاز العصبي وجهاز المناعة




كلمات متعلقة

10, أطعمة, لا, غنى, عنها, لمن, تجاوزوا, الخمسين,

تابعونــا

وجبة الإفطار تحميك من مرض خطير شائع وجبة الإفطار تحميك من مرض خطير شائع 2018-12-27 | 11:57:30

وجدت دراسة جديدة أن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري...

قواعد مهمة لحماية الأسنان قواعد مهمة لحماية الأسنان 2018-12-27 | 08:48:39

يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام. ومن...

تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر 2018-12-26 | 17:30:05

بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن. فقد أعطت...

العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ 2018-12-26 | 15:55:43

استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن...

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة 2018-12-26 | 15:00:01

وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها...

تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول 2018-12-26 | 13:55:39

يتسبب الإفراط في شرب الكحول بآلاف الوفيات سنويا بمختلف دول العالم، كما أن هذه...

"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم "للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم 2018-12-26 | 12:50:28

لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار...

3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 3 أنواع فطور تساعدك على خسارة الوزن 2018-12-26 | 11:45:56

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من...

على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه 2018-12-26 | 10:40:16

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان،...

أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" أغذية مقاومة للسرطان.. 10 أطعمة تحمي من المرض "القاتل" 2018-12-26 | 09:28:40

يعد النظام الغذائي المتوازن أفضل ضمانة للتمتع بصحة جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار كفر مندا اصابات اعتقالات مفرقعات فيديو عائلي بلدة شرطة حملة اسعافغليك اقتحام المسجد الاقصى المبارك المتطرف شرطة اداء القسم الكنيست قبل دخوله الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية اعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودحيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة احمد المحتسب القدس حي الثوري غرقا شواطئ شاطئ البحر تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com