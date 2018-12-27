إندونيسيا, ترفع, مستوى, الإنذار, في, منطقة, تسونامي,

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى الإنذار إلى البرتقالي بخصوص بركان أناك كراكاتو، الذي تسبب بحدوث تسونامي في مضيق سوندا.

وأعلن مركز علوم البراكين والتخفيف من مخاطر الكوارث الجيولوجية (PVMBG) أنه رفع مستوى الإنذار إلى البرتقالي بسبب نشاط بركاني في أناك كراكاتو.وحذر المركز، في بيان الخميس، السكان من القيام بأنشطة في محيط 5 كم حول البركان.وقال ويندي كاهيا أونتونغ، رئيس مركز مراقبة بركان أناك كراكاتو، إنهم لاحظوا تزايد الأنشطة البركانية وبناءً عليه رُفع مستوى الإنذار.وفي تصريح للأناضول الأربعاء، قال السكرتير العام للمكتب الجيولوجي في الوزارة، أنطونيوس راندوم بوربو، إن انفجارات دوت بشكل متكرر على مدار الأيام الأخيرة في البركان، الواقع بمضيق “سوندا”، بين جزيرتي سومطرة وجاوة.وأضاف أن الفوهة قذفت يوميًا بمعدل 500 ألف متر مكعب من الحمم.