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فيديو - فيضانات في منطقة العين في كفركنا بعد الامطار
2018-12-27 10:41:30
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مياه الامطار تغمر منطقة العين في كفركنا
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