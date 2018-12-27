تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |  2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - فيضانات في منطقة العين في كفركنا بعد الامطار



  |     |   اضافة تعليق



فيديو - فيضانات في منطقة العين في كفركنا بعد الامطار




كلمات متعلقة

فيديو, -, فيضانات, في, منطقة, العين, في, كفركنا, بعد, الامطار,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها فتاة اداريا اعتقال الناصرة استشهاد شهيدة نيتها تنفيذ عملية طعن كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسعلي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية متفاوته اصابات انقلاب الناصرة سيارات سيارة الشرطة تنظيم مفرق المحاكم كفر مصر اطلاق نار دبورية مجهول سهرة اصابة متوسطة عروص حفل زفافمقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم مصرع فتاة من باقة الغربية دهسا في الخضيرة شيراز عويسات جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com