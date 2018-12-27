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رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع ابنتيها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، بالكريسماس مع ابنتيها، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع «توتير».



رانيا يوسف، ظهرت مع ابنتيها أسفل شجرة عملاقة تم تزينها بزينة الكريسماس، وعلقت عليها بقولها: «ميري كريسماس».


ويعد هذا هو الظهور الأول لرانيا، مع ابنتيها بعد أزمات إطلالاتها الأخيرة والتي كشفت أن ابنتها تعرضت لمضايقات من زملائها بسبب إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.


من ناحية أخرى، تعاقدت رانيا يوسف، مؤخرًا على بطولة فيلم عالمي، ولكنها لم تكشف اي تفاصيل عنه إلى الآن.


وعرض لرانيا يوسف، مؤخرًا مسلسل «كأنه إمبارح»، وحقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه، وشارك فيه عدد من النجوم ومنهم الفنان أحمد خليل، والفنان أحمد فيق، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.


كما تشارك في بطولة فيلم «دماغ شيطان» باسم سمرة وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.


وتجسد رانيا يوسف، خلال العمل دور شرير، وكشفت في تصريح صحفي سابق لها أن الجمهور سيكرهها فيه.




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