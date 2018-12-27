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رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم بإدراكه التعادل 2-2، الأربعاء، بعد مشاركته كبديل في المباراة ضد مضيفه أتالانتا، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ولم يبدأ  "الدون" أساسيا مع بطل المواسم السبعة السابقة، للمرة الأولى في الدوري المحلي منذ انضمامه إلى صفوفه في الصيف من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، بقرار اتخذه مدرب فريق "السيدة العجوز" ماسيميليانو أليغري لإراحته.


لكن أليغري اضطر للدفع برونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى أرض الملعب بعد طرد لاعب الوسط الأوروغوياني رودريغو بنتانكور مطلع الشوط الثاني بالبطاقة الصفراء الثانية، وتخلف فريقه بنتيجة 1-2.


وتمكن رونالدو بعد أقل من ربع ساعة على دخوله، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78، بمتابعة رأسية لكرة نفذت من ركلة ركنية.


وهي المرة الأولى التي يخسر فيها يوفنتوس نقطتين هذا الموسم خارج أرضه، علما أن تعادله الوحيد قبل اليوم كان على أرضه مع جنوى (1-1) في 20 أكتوبر الماضي.


وفي مباراة الأربعاء، تقدم يوفنتوس بهدف مبكر بالنيران الصديقة سجله الألباني بيرات دييمسيتي خطأ في مرمى فريقه (2)، قبل أن يعادل الكولومبي دوفان زاباتا لفريقه في الدقيقة 24، بعد إفلاته من رقابة المخضرم ليوناردو بونوتشي.


وفي الشوط الثاني، عانى يوفنتوس من النقص العددي مع طرد بنتانكور بالبطاقة الصفراء الثانية (53)، ليستغل زاباتا الوضع ويسجل هدفه الشخصي الثاني والتقدم لفريقه بعد ثلاث دقائق بمتابعة رأسية من ركنية.


وأدرك رونالدو الذي دخل في الدقيقة 65 بدلا من لاعب خط الوسط الألماني سامي خضيرة، التعادل بعد 13 دقيقة فقط، منقذا فريقه من الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، والأولى أيضا أمام أتالانتا منذ الثالث من فبراير 2001، وكانت بنتيجة 1-2.


وحقق يوفنتوس تعادله الثاني هذا الموسم في مقابل 16 فوزا، ورفع رصيده في الصدارة الى 50 نقطة بفارق 9 نقاط أمام نابولي الذي يحل في وقت لاحق ضيفا على انتر ميلان الثالث في قمة المرحلة.


وفي مباريات أخرى، تعادل ميلان سلبا مع فروزينوني، بينما فاز لاتسيو على مضيفه بولونيا 2-صفر، وكالياري على ضيفه جنوى 1-صفر، وسمبدوريا على ضيفه كييفو فيرونا 2-صفر.




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