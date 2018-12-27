أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس أن بلاده ستتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بعد أن نجت "بأعجوبة" أثناء العدوان الاسرائيلي على سوريا أمس الاول الثلاثاء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وزير الأشغال العامة والنقل هاتف اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء سعد الحريري وأطلعه خلال المكالمة على "وقائع ما جرى البارحة حيث نجا لبنان بأعجوبة من كارثة إنسانية كادت تودي بحياة ركاب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية أثناء استباحة الطيران الإسرائيلي المعادي للأجواء اللبنانية في عدوانها على جنوب دمشق".وأضافت الوكالة أنه تم الاتفاق أثناء الاتصال الهاتفي "على أن يتقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل وكي يتخذ القرار الذي يحمي لبنان وشعبه".وسبق أن قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن الغارة على سوريا التي نفذتها إسرائيل في ليلة الميلاد تزامنت مع استعداد طائرتين مدنيتين غير روسيتين للهبوط في مطاري بيروت ودمشق، ما عرضهما للخطر المباشر.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي تستر بطائرات مدنية خلال الغارة الأخيرة على سوريا على غرار ما فعله أثناء كارثة إسقاط طائرة "إيل 20" الروسية في سبتمبر الماضي خلال تصدي المضادات الجوية السورية لمقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت حكومية في محافظة اللاذقية.