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دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اتهمت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، إسرائيل بشن غارات على دمشق وريفها، معتبرة أن هذه الغارات تهدف إلى إطالة الأزمة التي تشهدها سوريا و"الحرب الإرهابية" التي تتعرض لها.



وقالت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن، إن "العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سوريا والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.


وأضافت الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية"، مطالبة مجلس الأمن مجدداً بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه "الاعتداءات الإسرائيلية".




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