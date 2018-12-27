بعد, الافراج, عنها, -المرأة, من, الجش, التي, اعتقلت, على, خلفية, مقتل, يارا, ايوب:, رحمها, الله, ولا, علاقة, لنا, بالجريمة,

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار التحقيقات التي تجريها في ملف جريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من قرية الجش.

ولا يزال المشتبه الرئيسي وفتى قاصر رهن الاعتقال.وقال المحامي الموكل بالدفاع عن اثنين من المشتبهين، إن "الثلاثة سُرحوا بعد اتضاح عدم وجود أدلة ضدهم".من جهتها قالت السيدة من الجش التي تم اعتقالها قبل حوالي شهر بقضية قتل الطالبة يارا ايوب , فور الافراج عنها : رحمة الله على يارا،نستنكر هذه الجريمة والعنف".واضافت :" ليس لنا اي علاقة بالجريمة،اتمنى من الشرطة ان تلقي القبض على القاتل الحقيقي"تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بأيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.