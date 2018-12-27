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ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته إلى العراق، معربا عن "حزنه الشديد" لحاجته إلى كل هذه السرية للقاء الجنود الأميركيين هناك.



وفي زيارة مفاجئة وسريعة أمس الأربعاء بعد انتقادات كثيرة طالته بسبب عدم قيامه يوما بزيارة لجنود أميركيين بالخارج، قال ترامب "من المحزن جدا عندما تنفق سبعة تريليونات دولار بالشرق الأوسط أن يتطلب الذهاب إلى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات حولك وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخل سالما".


وأشار الرئيس -الذي ترك واشنطن ليلا بطائرة مطفأة الأضواء- إلى أن "زيارتين" ألغيتا سابقا بعد تسرب أنباء عنهما، مؤكدا أنه كان قلقا بشأن القيام بالرحلة "عندما سمعت بما علي أن أمر به".


وأضاف ترامب الذي رافقته زوجته ميلانيا "كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيا.. كان لدي مخاوف حول السيدة الأولى".




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