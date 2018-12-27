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رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط عن المنتخب، وسيعود لارتداء قميص "الألبيسيليستي" إذا قرر المدرب ليونيل سكالوني استدعاءه.



وأضاف تابيا: "ليو ميسي لم يرحل قط عن المنتخب، أعتقد أنه يكن حباً كبيراً للقميص سيجعله يعود إذا جرى استدعاءه، ليس لدي أدنى شك في ذلك، لكن الأمر يعود للمدرب الذي لا يعتمد عليه"، وذلك خلال مقابلة معه أجراها الاتحاد.


ولم يظهر مهاجم برشلونة الإسباني مع منتخب بلاده منذ إقصاء "راقصي التانغو" من دور 16 في مونديال روسيا على يد منتخب فرنسا الذي واصل طريقه نحو منصة التتويج في النهاية.


واستدعى سكالوني خلال المباريات الودية التي أجريت هذا العام لاعبين شباب يفتقرون أو يمتلكون قدراً ضئيلاً من الخبرة، منذ توليه مسئولية الألبيسيليستي عقب استقالة خورخي سامباولي




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