قواعد, مهمة, لحماية, الأسنان,

يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

ومن أجل ذلك، يجب أن نراعي قواعد يومية لحماية الأسنان:- تنظيف الأسنان مرتين يومياتعد هذه قاعدة مهمة، ولكن العديدين يتجاهلونها. ويجب أن تستمر عملية تنظيف الأسنان في كل مرة دقيقتين، صباحا ومساء.- عدم المبالغة في تنظيف الأسنانإذا نظف الشخص أسنانه أكثر من مرتين في اليوم، أو بالغ في تنظيفها مدة 5-8 دقائق، فإن هذا سيلحق الأذى بطبقة مينا الأسنان التي تحميها. لذلك، وعند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ينصح بعدم الضغط بقوة على الأسنان.- استخدام الفرشاة والخيطيؤكد الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة بغض النظر عن الترتيب والتوالي.- الابتعاد عن المشروبات الغازيةتلحق المشروبات الغازية أضرارا كبيرة بالأسنان، لأنها تحتوي على حمض يسبب تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى ظهور التسوس ويؤذي الجذور.- مراجعة طبيب الأسنانمن الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري.