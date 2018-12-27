الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين

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أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب...
تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين على اطلاق وابل من الرصاص على المدخل...
في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...
خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...