الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق البيج بعد ان غمرت المباه قسما كبيرا من الشارع على المفرق .

وتسيب ذلك بأزمة سير خانقة جدا في المكان .وقد باشرت الشرطة تنظيم حركة السير على الدوار .