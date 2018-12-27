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الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق البيج بعد ان غمرت المباه قسما كبيرا من الشارع على المفرق .



وتسيب ذلك بأزمة سير خانقة جدا في المكان .

وقد باشرت الشرطة تنظيم حركة السير على الدوار .




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