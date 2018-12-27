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منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة



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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة إلى باردة جدا.


وذكر أن الكتلة الهوائية الباردة قادمة من شرق أوروبا نحو بلاد الشام بحيث تهطل الامطار في معظم المناطق.


من المحتمل أن تتساقط الثلوج على جبال لبنان وسوريا العالية وجبل الشيخ وربما بعض القمم في جنوب الأردن في حال توافر الهطول ليلة الخميس/الجمعة.


ومن المتوقع ان تمتد فعالية هذا المنخفض بشكل متفاوت حتى يوم الجمعة على شكل أمطار متفرقة على فترات شمال ووسط البلاد، وجو شديد البرودة ، ولكن سيكون زخم المنخفض الجوي ممتداً من فجر وصباح الخميس حتى ساعات العصر والمساء الأولى يوم الخميس .


ومن المتوقع أن تعبر البلاد رياح باردة الى باردة جداً في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، أي في النصف الأول من الأسبوع القادم، مع استمرار قدوم تيارات بحرية رطبة تحمل معها زخات متفرقة من الأمطار على فترات قد تكون متباعدة زمنياً في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد.


القيم الخاصة بالمنخفض الجوي القادم لا تشير إلى تساقط للثلوج خلال هذه الفترة القريبة والمتوسطة رغم البرودة العالية المتوقعة.




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