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صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين على اطلاق وابل من الرصاص على المدخل الرئيسي لبناية المجلس المحلي في بلدة طرعان فجر اليوم الخميس.


وقد اسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر.


وجاء في بيان صادر عن المجلس المحلي :" يشجب مجلس طرعان المحلي، الاعتداء الآثم الذي تعرض له المجلس، منتصف ليلة الخميس، وإطلاق الرصاص باتجاه المدخل الرئيسي، وإلحاق أضرار جسيمة بأبواب المجلس الزجاجية، والنوافذ ومكتب الاستقبال. إننا نرى بهذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لحرمة المجلس واعتداء وتعدٍ على الملك العام هدفه المس بأمن وأمان القرية، والمس بالعمل البلدي. ندعو الجميع إلى التكاتف والوقوف في صف واحد لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة والخارجة عن عاداتنا وتقاليدنا، والتي تضر بالمصلحة العامة. إدارة المجلس المحلي معروفة بمواقفها المنددة بالعنف على مختلف أشكاله حيث تنادي دائماً بنبذ العنف ونشر المحبة وتربية أولادنا على قيم التسامح واحترام الغير والحوار، وتقبل الآخر.




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