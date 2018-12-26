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ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة هي الأولى له للبلاد ولم يعلن عنها مسبقاً.


وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سافر إلى العراق في وقت متأخر يوم عيد الميلاد (الثلاثاء بتوقيت بغداد) لزيارة الجنود الأمريكيين وتفقّدهم.

وفي كلمة له على هامش الزيارة، دافع ترامب عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، مضيفاً أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد وإن باتريك شاناهان، القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة.  ونفي ترامب بحسب المتحدثة، وجود أي خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق، وذلك رغم إعلان بغداد قبل قرابة عام الانتصار على تنظيم "داعش".
ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة




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