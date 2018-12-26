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صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم الأربعاء في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

واتهم محللو شبكة "بي بي سي" البريطانية صلاح بالتحايل والغش وخداع حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء، سجل منها المهاجم المصري الهدف الثاني للريدز.
وقال الثنائي كيفن كيلبان وديون دابلن عضوا فريق التحليل بالشبكة البريطانية إن الاحتكاك مع محمد صلاح، لا يستوجب السقوط بالطريقة التي فعلها النجم المصري.
واتهم الثنائي صلاح بالغطس وخداع الحكم، بزعم أن مدافع نيوكاسل من حقه استخدام قوته للحصول على الكرة وأنه لم يجذب مهاجم الليفر بالقوة التي تجعله يسقط بهذه الطريقة.
وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز من ركلة الجزاء ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في البريميرليج هذا الموسم.
صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل




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