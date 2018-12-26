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القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء القبض خلال فترة قصيرة على المشتبه الذي لاذ بالفرار بعد ان قام بإطلاق النار واصابة شخصين من ام الفحم احداهما باصابات بالغه والاخر باصابة طفيفة، كل ذلك بفضل تحقيق موضوعي وجذري الذي أجرته الشرطة، بما في ذلك، من معلومات استخباراتية بجوده عالية،  وإستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة ووحدات خاصة منها وحدة مكافحة الشغب وحرس الحدود الى جانب استخدام مروحية شرطية.


تم توقيف المشتبه من سكان ام الفحم في الثلاثين من عمره، وأحيل الى التحقيق في مركز الشرطة في ام الفحم كما وتم ضبط مسدسين بحوزته قام بإخبائهما بجوارب وغطاء وسادة، كما وتم نقلهم الى مختبر تشخيص الاسلحة في وحدة التشخيص الجنائي لشرطه اسرائيل.

 وفق مقتضيات التحقيق سيحال المشتبه، صباح غدٍ الى المحكمه للنظر والبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفه.

شرطة اسرائيل ستواصل تطبيق القانون بشكل مركز بهدف توقيف المجرمين الذين يشكلون خطرًا على حياة المواطنين كما وستواصل الشرطة بجمع  الاسلحة غير القانونية كل ذلك بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الممتثلين للقانون وضمان سريان حياتها بشكل آمن.




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