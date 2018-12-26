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تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار



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بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا المساء من مشفى سوروكا، عن وصول المشفى مصاب إثر إطلاق نار.المصاب  يبلغ من العمر 25عام من سكان تل السبع.
الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار




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