تل, السبع:اصابة, شاب, 25, عاماً, باطلاق, نار,

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا المساء من مشفى سوروكا، عن وصول المشفى مصاب إثر إطلاق نار.المصاب يبلغ من العمر 25عام من سكان تل السبع. الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

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