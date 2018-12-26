القدس:مقتل, امرأة, واعتقال, زوجها, بشبهة, ضلوعه, بقتلها,

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في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة...
خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...
قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...
قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...
عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...
حكمت المحكمة المركزة في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان ,...