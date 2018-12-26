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القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها



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 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة إلى منزل في حي  جفعات مسوأه في مدينة أورشليم القدس، حيث قاموا بتوقيف  رجل يبلغ من العمر 75 عاما للاشتباه به بالتسبب في مقتل زوجته.

هذا ووصل محققو الشرطة وأفراد من مختبر التشخيص الجنائي إلى مكان الجريمة وشرعوا بالتحقيق في ملابسات الحادث. في هذه المرحلة ، يشتبه المشتبه بتورطه في محاولة انتحار مشتركة.
فريق طبي من نجمة داود الحمراء قام بالإقرار عن وفاة الإمرأة في المكان، أما المشتبه فأحيل الى تلقي علاج طبي بمرافقة أفراد من الشرطة.
القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها




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