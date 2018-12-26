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اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة مشتبهين باطلاق نار على شابين في مدينة ام الفحم واصابتهما بجراح خطيرة.

وأضاف البيان ان الطواقم الطبية قامت بنقل الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج ، دوريات معززة من الشرطة هرعت للمدينة وباشرت التحقيق.

اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم




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