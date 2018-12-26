اصابة, خطيرة, لطفل, من, يافة, الناصرة, بعد, سقوط, بوابة, حديدية, عليه,

الطفل أحيل الى المستشفى لتلقي العلاج.
فور تلقي البلاغ سارع افراد الشرطة الى المكان وقاموا بجمع البينات الادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
الطفل أحيل الى المستشفى لتلقي العلاج.
فور تلقي البلاغ سارع افراد الشرطة الى المكان وقاموا بجمع البينات الادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, لطفل, من, يافة, الناصرة, بعد, سقوط, بوابة, حديدية, عليه,
خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين...
قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...
قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...
عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...
حكمت المحكمة المركزة في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان ,...
قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...
بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...
جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل...