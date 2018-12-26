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اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة في باحة منزل في يافة الناصرة على طفل يبلغ من العمر 6 اعوام مما أدى الى إصابته بجروح بالغة.

الطفل أحيل الى المستشفى لتلقي العلاج.

فور تلقي البلاغ سارع افراد الشرطة الى المكان وقاموا بجمع البينات الادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.

 

اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه




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