اصابة, خطيرة, لطفل, من, يافة, الناصرة, بعد, سقوط, بوابة, حديدية, عليه,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل سقطت بوابة في باحة منزل في يافة الناصرة على طفل يبلغ من العمر 6 اعوام مما أدى الى إصابته بجروح بالغة.

الطفل أحيل الى المستشفى لتلقي العلاج.

فور تلقي البلاغ سارع افراد الشرطة الى المكان وقاموا بجمع البينات الادلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.