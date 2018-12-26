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مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني قرر صرف النظر عن التعاقد مع ماتياس دي ليجت، نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن برشلونة أدار ظهره لسباق التعاقد مع دي ليجت، الذي يتمتع باهتمام كبير من بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
وعلى مدار عدة أشهر، ارتبط اسم دي ليجت بالرحيل لبرشلونة، بل والتقطت بعض الصور له في مارس/آذار الماضي، بجوار باتريك كلويفرت، أسطورة برشلونة، ونجليه شاين وجاستن، مما اعتبر أن المنافسة على اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، قد حسمها البلوجرانا لصالحه.
غير أن الصحيفة الإسبانية عادت لتكشف مؤخرًا أن برشلونة صرف النظر عن الصفقة، بسبب مدير أعمال اللاعب، وأنه الآن يتوجه للتعاقد مع زميله فرينكي دي يونج.
وحسب الصحيفة فإن إدارة برشلونة لم تعد راغبة في التفاوض مع مينو رايولا، مدير أعمال دي ليجت، الذي يريد حصد أكبر قدر ممكن من الأموال، نظير انتقال موكله إلى أحد الأندية الأوروبية.
ورفض برشلونة، الدخول في مزاد لضم ماتياس دي ليجت، وقرر التخلي عن الصفقة.
مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت




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