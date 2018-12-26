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اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



خلال نشاط لشرطة ام الفحم ضد حيازة السلاح الغير مرخص قامت الشرطة باعتقال 5 مشتبهين من سكان المدينة بسنوات العشرين من عمرهم .

قوات الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود والوحدات الخاصة قاموا منذ صباح اليوم الاربعاء بتفتيش عدة منازل واماكن في مدينة ام الفحم , وخلال النشاط تم ضبط هدة اسلحة واعتقلت المشتبهين الخمسة .

الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين لمحكمة الصلح في الخضيرة صباح غد الخميس  لتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق .
اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص




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